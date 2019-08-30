Карсон-Сити, США, , 03:51 — REGNUMАмериканская полиция арестовала студента колледжа Южной Невады, у которого в автомобиле нашли винтовку и около двух тысяч патронов к ней, передает телеканал CNN.

Сообщается, что 28 августа вечером полиция обнаружила оружие и патроны к нему в машине студента, припаркованной возле колледжа. Студент был арестован, потому что огнестрельное оружие запрещено на территории вузов штата Невада. На допросе арестованный заявил, что просто забыл винтовку и боеприпасы в автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа американская полиция проверяла сообщения о стрельбе в районе школы в Риверсайде (штат Калифорния). Тогда школу закрыли из-за сообщений о выстрелах на территории рядом с учебным заведением.

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