Петрозаводск, , 03:45 — REGNUMШкольный автобус «ПАЗ», перевозивший учителей, перевернулся в Карелии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД России.

Сообщается, что ДТП произошло на 10-м километре дороги Валимяки — Кастамоярви. Водитель автобуса во время движения съехал вправо с проезжей части, в результате чего автобус опрокинулся. В результате аварии пострадали пять человек, их осмотрели медики на месте происшествия и направили на амбулаторное лечение. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа загорелся и сгорел дотла пассажирский автобус в Алтайском крае. Возгорание началось в задней части автобуса, который следовал в Новосибирск. Водитель вовремя остановил автобус, открыл двери, что помогло всем пассажирам эвакуироваться из горящего транспортного средства.

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