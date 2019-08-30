Нижний Новгород, , 03:30 — REGNUMСемьям погибших и пострадавших сотрудников ПАО «Завод «Красное Сормово», чьи жизни и здоровье унёс пожар, случившийся на судостроительном заводе 28 августа, выплатят по 700 тыс. рублей компенсации. Такое решение приняло руководство предприятия, передаёт ИА REGNUM.

Гендиректор общества Михаил Першин, выразив соболезнования близким погибших, отметил, что это горькая утрата и для коллектива.

Першин также выразил надежду на то, что третий пострадавший в пожаре пойдёт на поправку, уточнив, что он сейчас в больнице и получает всю необходимую медпомощь.

На предприятии работает комиссия, которая в ходе расследования должна выяснить все детали ЧП. Одновременно идёт расследование уголовного дела, возбуждённого по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Производственный процесс на заводе проходит в обычном режиме, работы не остановлены. Продолжаются они и на том судне, где случился пожар.

Напомним, утром 28 августа 2019 года на строящемся сухогрузе из-за вспышки кислорода в одном из помещений произошёл пожар. Два человека погибли на месте, один с множественными ожогами был доставлен в больницу.

Нижегородские власти поручили руководству предприятия сделать выводы, а также пообещали материальную помощь пострадавшим. Сумма компенсации не уточняется.

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