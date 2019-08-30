Якутск, , 02:42 — REGNUMЖители Якутии заметили на улице полицейского, который сбежал с пистолетом Макарова и двумя магазинами патронов. Его оперативно задержали, но при нём обнаружены не все патроны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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Граждане, заметившие сбежавшего полицейского оперативно сообщили об этом в полицию. Задержание проводили сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

При задержанном сотруднике ППС обнаружен табельный пистолет Макарова и 14 патронов. Правоохранители выясняют, куда и при каких обстоятельствах исчезли ещё два патрона.

В отношении сбежавшего с табельным оружием полицейского проводится проверка. Но уже известно, что он будет уволен из правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа сержант полиции скрылся с пистолетом в неизвестном направлении. Региональные СМИ писали, что от него ушла жена, у мужчины были финансовые трудности, он вступил в финансовую пирамиду.