Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 01:36 — REGNUMСпасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Германии, которые пожаловались на ухудшение самочувствия, сообщает управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что немецкие туристы почувствовали недомогание на высоте пяти тысяч метров на Эльбрусе. Отмечается, что ухудшение самочувствия было признаком горной болезни. Спасатели помогли спуститься альпинистам до поселка Терскол, затем немецкие туристы от помощи отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Малайзии. Он запросил помощи на высоте 5,2 тысячи метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Малайзии