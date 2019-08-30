Москва, , 00:54 — REGNUMЛегковой автомобиль BMW столкнулся с Lamborgini в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД России.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 18 по улице Большой Грузинской. В результате столкновения пострадали два человека. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа внедорожник Range Rover сбил мужчину с ребенком на Кутузовском проспекте в Москве. Ребенок скончался от полученных травм, мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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