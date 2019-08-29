Нижневартовск, Югра, , 20:17 — REGNUMЦентральный аппарат СКР возьмёт на контроль ход проверки по факту нападения на журналистов в Нижневартовске. Такое распоряжение дал лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Руководству следственного управления в Югре глава Следственного комитета поручил провести процессуальную проверку оперативно и дать действиям водителя машины всестороннюю оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, о нападении на съёмочную группу телеканала стало известно из СМИ. Водитель, по некоторым данным, наехал на пенсионерку, а затем напал на оператора, снимавшего место ДТП, высказывал свои угрозы. А спустя несколько часов он пришёл в телецентр, где нападал на работающих там людей и выражал угрозы.

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