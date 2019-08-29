Нижневартовск, Югра, , 19:59 — REGNUMВ югорском Нижневартовске участник ДТП напал на съемочную группу одного из телеканалов. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, гражданин был за рулём машины, которая сбила пожилую женщину. Он начал угрожать снимавшему место ДТП оператору и нападать. А после этого он же явился в телекомпанию и там тоже стал нападать на людей.

СКР ведёт проверку по факту возможного воспрепятствования законной деятельности журналистов. Обстоятельства инцидента проверяются и после этого органы примут соответствующее решение.