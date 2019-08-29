Самара, , 19:24 — REGNUMС начала года отделом валютного контроля Самарской таможни возбуждено 104 административных и одно уголовное дело. По итогам рассмотрения наложено более 1,2 млрд рублей штрафов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомстве.

В областной таможне отмечают, что неоднократно выявлялись схемы незаконного перечисления валюты за рубеж. Чаще всего средства переводят фирмы-однодневки зарегистрированным в оффшорных зонах нерезидентам, предоставляя в банки подложные коммерческие, транспортные документы стран Евразийского экономического союза.

В результате по итогам восьми месяцев в Самарской области возбуждено 104 дела по ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение валютного законодательства России. Общая сумма штрафных санкций превысила 1,212 млрд рублей.

Также возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ за совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. Следствием выявлен факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму почти 25 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самаре таможенниками возбуждено 22 уголовных дела за поддельный парфюм, автозапчасти и одежду. Ущерб правообладателям оценён в 200 млн рублей. Всего с начала года возбуждено десять уголовных дел по материалам Самарских таможенников за незаконное использование чужих товарных знаков.