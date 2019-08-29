Ульяновск, , 19:22 — REGNUMВ Ульяновской области заведены уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности с ущербом на 2,25 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что неустановленные лица изготавливали фиктивные платёжные поручения и совершали банковские операции по осуществлению переводов денежных средств. По версии следственного управления, злоумышленники действовали в составе организованной преступной группы, используя расчетные счета подставной фирмы. По данным ведомства, преступная деятельность осуществлялась с 2018 года по настоящее время. Незаконно полученный доход оценивается в 2,25 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Обстоятельства преступления выясняются в оперативном взаимодействии с подразделениями регионального ФСБ, УБОП и УБЭП УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из банков, которого обвиняют в хищении свыше 26 млн рублей. По данным правоохранителей, злоумышленник вводил в базу данных недостоверную информацию, в результате увеличивался лимит средств на счетах.

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