Махачкала, , 19:19 — REGNUMПопытка сделать зрелищное селфи едва не обернулась смертью для 16-летнего жителя города Махачкалы. Для интересного ракурса подросток взобрался на вагон поезда и его ударило током, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло накануне вечером, 28 августа, на станции в Махачкале. Мальчик с ожогами госпитализирован в реанимационное отделение ожогового центра республиканской клинической больницы. По данному факту организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в торговой зоне морского порта Махачкалы, на территории охраняемого режимного объекта, были задержаны двое молодых людей при попытке сделать селфи на фоне кораблей.