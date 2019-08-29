Ростов-на-Дону, , 18:44 — REGNUMВ Ростове-на-Дону вынесен приговор 31-летнему горожанину, признанному виновным в истязании и насилии ребёнка. Падчерица девять лет терпела жестокое обращение отчима. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина с октября 2007 года по октябрь 2016 года издевался над своей жертвой. Девочке было пять лет, когда она подверглась насилию отчима впервые.

Когда тайное стало явным, в отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера». Суд приговорил ростовчанина к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок преступник должен в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.