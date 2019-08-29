Орел, , 18:03 — REGNUMС началом активного сбора грибов на территории Орловской области зарегистрировано шесть случаев пищевого отравления грибами. Летальных исходов не зафиксировано. По данным специалистов, пострадавшие связывали отравления с употреблением в пищу грибов толкачиков и дождевиков, сообщили 29 августа в пресс-службе регионального Роспортебнадзора.

Эксперты относят толкачики и дождевики к условно-съедобным грибам. В целях безопасности специалисты Роспотребнадзора просят не покупать грибы на импровизированных рынках у случайных прохожих. Кстати, в одном случае отравления пострадавшая употребила в пищу грибы неизвестного происхождения — её угостили грибами, собранными около месяца назад.

«Принесённые домой грибы должны быть в тот же день разобраны по отдельным видам и вновь тщательно просмотрены. Все сомнительные, перезрелые, дряблые грибы нужно выбросить. Грибы должны быть тщательно промыты и подвергнуты кулинарной обработке (многократное отваривание) в день сбора или не позднее следующего утра», — напомнили в Роспортебнадзоре.