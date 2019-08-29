Иваново, , 17:42 — REGNUMСотрудники УФСБ России по Ивановской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. При обыске у мужчин и в их автомобиле нашли 13 килограммов синтетического наркотического средства.

Оперативникам удалось перекрыть межрегиональный канал поставки наркотиков на территории субъектов Сибирского и Северо-западного федеральных округов. Молодые люди 1996 и 1998 годов рождения приобрели запрещённое вещество, чтобы потом сбыть его бесконтактным способом на территории России, сообщает издание «Частник».

Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, заключается в пожизненном лишении свободы.