Боровичи, Новгородская область, , 16:31 — REGNUM

В Новгородской области Боровичский районный суд сегодня, 29 августа, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-директора боровичского агентства Северо-Западного регионального филиала ООО «СК «Согласие» Марии Негине. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, женщина признана виновной в мошенничестве и присвоении более полумиллиона рублей по ч. 3 ст. 160 и ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ.

Речь идёт о страховых премиях, которые она не перечислила на расчётный счёт ООО «СК «Согласие» не перечислила, а распорядилась по своему усмотрению. Всего с декабря 2017 года по апрель 2018 года таким образом она похитила средства 26 клиентов на общую сумму более 558 тыс. рублей.

Женщина признала вину полностью. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима.