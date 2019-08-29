* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Самара, , 16:18 — REGNUM

Следственный комитет России направил на рассмотрение Приволжского окружного военного суда уголовное дело, возбужденное против гражданина Киргизии, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в вербовке граждан в террористические организации. Об этом сообщает следственный комитет по Самарской области.

По данным следствия, 35-летний киргизстанец принял идеологию террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После чего через соцсети в Интернете начал распространять информацию, содержащую признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

Впоследствии, в 2017—2018 годах он также завербовал жительницу города Самары и склонил ее к участию в деятельности этой террористической организации.

ИА REGNUM напоминает, что на стороне боевиков различных террористических группировок в Сирии, Афганистане и Ираке воевали около 800 граждан Киргизии.

Отметим, что, по данным ООН, за последние несколько лет количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии выросло более чем в пять раз — с 79 человек в 2010 году до 422 в 2017 году. При этом каждый пятый из них — женщина.

* организация, деятельность которой запрещена в РФ