Каир, , 16:19 — REGNUM

В Египте силовики арестовали 25-летнего Хаммада Мохаммеда Шафея, которого подозревают в причастности к одной из террористических группировок. Об этом 29 августа сообщает агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

Инцидент произошел к западу от Каира. В настоящее время ведутся поиски еще 80 боевиков, которые подозреваются в подготовке террористической атаки.

Отмечается, что в доме задержанного Шафея в деревне Сенофар в провинции Фаюм был произведен обыск.

Подробности о планируемом боевиками нападении пока не сообщаются.