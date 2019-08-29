Сеул, , 16:02 — REGNUM

В Южной Корее задержали представителей восемнадцати компаний за незаконную утилизацию десятков тысяч тонн отходов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, 24 человека обвиняются в незаконной утилизации 31 106 тонн строительных отходов, таких как отработанное масло и растворители.

По версии представителей министерства, подозреваемые заработали на этом 2,03 млрд вон (~$1,66 млн).

«Было установлено, что представители данных компаний находились в сговоре, — сообщили в министерстве. — Мы намерены усилить контроль с незаконным вывозом и утилизацией отходов, а также провести дополнительное расследование со спецгруппой».