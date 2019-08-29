Донецк, , 15:53 — REGNUM

Ночной бой под Горловкой, в котором участвовали члены украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проходил под наблюдением специалистов из Литвы, сообщили 29 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«По имеющейся информации в настоящее время на командном пункте боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится группа литовских военнослужащих, возглавляемых майором Ваидасом Зиогасом (Vaidas Ziogas). Ранее литовцы посещали штаб ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM ) и командный пункт 30-й бригады», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Народной милиции предположили, что вылазка украинских диверсантов была призвана продемонстрировать боевые возможности боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед иностранными специалистами.

Как заявил представитель Народной милиции ДНР, в ходе боестолкновения с украинскими боевиками, один защитник ДНР погиб, ещё один получил тяжёлые ранения, трое военнослужащих попали в плен. Мёртвому защитнику Донбасса нацисты отрезали ухо, вероятно в качестве трофея.

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