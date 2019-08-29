Донецк, 29 августа 2019, 15:53 — REGNUM
Ночной бой под Горловкой, в котором участвовали члены украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проходил под наблюдением специалистов из Литвы, сообщили 29 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе Народной милиции предположили, что вылазка украинских диверсантов была призвана продемонстрировать боевые возможности боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед иностранными специалистами.
Как заявил представитель Народной милиции ДНР, в ходе боестолкновения с украинскими боевиками, один защитник ДНР погиб, ещё один получил тяжёлые ранения, трое военнослужащих попали в плен. Мёртвому защитнику Донбасса нацисты отрезали ухо, вероятно в качестве трофея.
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