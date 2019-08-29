Таганрог, Ростовская область, , 15:43 — REGNUM

Три организации, действующие в Ростовской области, попали в поле зрения Таганрогской транспортной прокуратуры. Инспекция выявила нарушения. Об этом сообщили ИА REGNUM в Южной транспортной прокуратуре 29 августа.

Специалисты надзорного ведомства проинспектировали Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, ООО «Авиа-сити» и спортивную школу олимпийского резерва № 3. В ходе проверки выявлены нарушения. Одно из касается отсутствия свидетельства судоводителя маломерного судна, выданного капитаном морского порта, у капитана одного из судов.

«По результатам проверки Таганрогской транспортной прокуратурой в адрес руководителей указанных организаций внесено три представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении», — уточнили в ведомстве.