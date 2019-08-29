Армянск, Крым, , 15:41 — REGNUM

Крымский химзавод «Титан» приостановил работу одного из своих цехов из-за выброса хлористого водорода. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

«Из-за высоких температур, державшихся в Крыму на протяжении полутора недель, на заводе приняли решение закрыть один из цехов, чтобы сократить объём сброса отходов в кислотонакопитель. Поскольку количество воды, которую направляли в него при работающем цехе, было недостаточно из-за высокой испаряемости», — отметили в министерстве.

По данным чиновников, выброс зафиксировали 22 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Армянске было выделено 17 млн рублей. Также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия.

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