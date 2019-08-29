Армянск, Крым, 29 августа 2019, 15:41 — REGNUM
Крымский химзавод «Титан» приостановил работу одного из своих цехов из-за выброса хлористого водорода. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.
По данным чиновников, выброс зафиксировали 22 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Армянске было выделено 17 млн рублей. Также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия.
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