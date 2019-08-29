Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:41 — REGNUM

В конце июля трагический случай потряс Европу: на вокзале во Франкфурте-на-Майне (Германия) мигрант из Эритреи столкнул под движущийся поезд женщину с восьмилетним ребенком, в результате чего восьмилетний мальчик погиб на месте, а мать получила ранения. Теперь прокуратура объявила подозреваемого психически больным, сообщает новостной портал nau.ch.

40-летний мужчина был немедленно схвачен на месте преступления полицией при помощи свидетелей. Экспертиза показала, что он не находился под воздействием наркотиков или алкоголя. 29 августа прокуратура объявила, что подозреваемый помещен в лечебное учреждение. Он страдает «заболеванием шизофренического спектра», поэтому судья заменил приказ об аресте приказом о помещении в медицинское учреждение для принудительного лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Италию возмутило убийство 33-летнего жителя Турина. В убийстве сознался мигрант из Марокко, заявивший, что «хотел убить кого-нибудь» и «не смог вынести счастливого вида» прохожего.