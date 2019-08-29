Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM

В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которые госпитализированы с множественными травмами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на федеральной трассе «Екатеринбург — Курган». Автомобиль «ВИС» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ГАЗ. В результате водители обоих автомобилей получили закрытые черепно-мозговые травмы и другие ранения.

Напомним, что ранее в Свердловской области в результате ДТП под Серовом погиб человек, а ещё семь, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале после столкновения «семёрки» и «Форда» пострадали семь человек