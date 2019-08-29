Вашингтон, , 16:27 — REGNUM

40-летний Дональд Уолш, который 27 августа занимался серфингом недалеко от города Нью-Смирна-Бич (штата Флорида, США), «поймал волну и приземлился на акулу», которая укусила его в руку и ногу. Об этом, как передает издание The Daytona Beach News-Journal, сообщил капитан службы спасения Тамра Мальфур.

По его словам, Уолш приземлился на акулу длиной в 1,9 м на небольшой глубине и получил рваные раны, не опасные для жизни.

Сам Уолш сказал, что не заметил акулы, но немедленно почувствовал ее укус при приземлении. Серфингист собирается вернуться к своему увлечению, как только заживут полученные раны.