Реж, Свердловская область, , 15:05 — REGNUM

На Урале житель города Реж признан виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и последующим ограничением свободы на один год. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима. Приговор суда может быть обжалован.

В ходе следствия установлено, что весной 2017 года подсудимый нашёл на свалке пистолет и более двух десятков патронов к нему. Покушение на убийство произошло спустя два года, и всё это время мужчина хранил оружие и боеприпасы у себя дома. Также установлено, что 11 января 2019 года подсудимый применил данное оружие с целью убить человека, но потерпевший сумел закрыться рукой, в результате чего получил ранение средней тяжести в область предплечья.