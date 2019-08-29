Омск, , 14:57 — REGNUM

В Омской области вынесен приговор в отношении бывшего помощника оперативного дежурного ОМВД России по Калачинскому району, 23-летнего сержанта полиции. Как сообщили ИА REGNUM 29 августа в областном следственном управлении СКР, экс-полицейский признан виновным в ДТП с тремя жертвами.

По версии следствия и суда, ночью 28 октября 2018 года пьяный полицейский ехал на автомобиле «Лада Приора» по городу Калачинску со скоростью не менее 92 километров в час. Обгоняя «ВАЗ-21 070», полицейский допустил столкновение с ним. В результате 30-летний водитель автомобиля ВАЗ и двое мужчин — пассажиров (23-летний и 36-летний) этого автомобиля скончались.

Полицейского уволили из органов внутренних дел. В ходе следствия он вину не признал и, более того, пытался избежать уголовной ответственности, предоставив следствию недостоверные доказательства.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении водителя автомобиля ВАЗ, также виновного в нарушении правил дорожного движения (по данным следствия, он не предоставил преимущество автомобилю под управлением стража порядка), уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Омской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-замруководителя ОМВД России по Называевскому району. Он был признан виновным в приготовлении к незаконному сбыту наркотического средства в крупном размере.

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