София, , 14:50 — REGNUM

В Болгарии гражданин России погиб в автоаварии. Местная полиция подтвердила эту информацию. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

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По данным правоохранителей, инцидент произошёл накануне ночью, 28 августа, в районе города Несебр. По предварительным данным, 82-летний гражданин России переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колёса туристического автобуса.

«В ближайшее время ждём официальной информации о происшествии», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в болгарском городе Бургасе гражданин России пострадал в результате дорожного конфликта с местными жителями. 54-летний мужчина остановился на своём автомобиле перед пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину. Это не понравилось водителю следовавшей за ним машины, из которой вышли трое молодых человек и начали перепалку. Мужчина попытался объяснить свой поступок, но получил несколько ударов в лицо.