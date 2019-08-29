Варшава, , 17:11 — REGNUM

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский 29 августа выпустил предупреждение для жителей нескольких городов (расположенных возле реки Висла) о «кризисной» ситуации после сбоя в работе нового канализационного коллектора в Варшаве. Об этом, как передает агентство DailyMail, сообщил он на пресс-конференции в Полоцке.

По его словам, специалисты отслеживают уровень загрязнения в реке к северу от польской столицы со вторника, 17 августа, когда случился сбой в работе коллектора.

Шумовский посоветовал людям не купаться в Висле и кипятить воду перед употреблением.

В настоящее время специалисты работают над устранением неисправности канализационного коллектора.