Вильнюс, , 14:34 — REGNUM

Литовская гидрометеорологическая служба сегодня, 29 августа, объявила по всей Литве первый уровень штормовой угрозы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сильные ливни с грозами накроют территорию всей страны.

Прогнозируется ветер со скоростью 15−18 метров в секунду, при этом температура в среднем по стране сохранится на отметках 27−29 градусов, а в отдельных районах до 30 градусов. Грозовой фронт идёт в Литву со стороны Балтийского моря. До столицы Вильнюса фронт дойдёт ближе к вечеру.