Кацина, , 14:46 — REGNUM

Более 50 человек, включая беременных женщин и детей, были похищены в ходе атаки на деревню Вурма на северо-западе Нигерии. Об этом передает информационное агентство Reuters, ссылаясь на сообщения местных жителей.

По информации журналистов, нападение боевиков на деревню Вурма в штате Кацина произошло около 23:30 по местному времени во вторник, 27 августа. В полиции заявили, что похищенных было 15, но несколько местных жителей сообщили сотрудникам СМИ, что на самом деле были похищены намного больше людей.

Альхаджи Муса, чьи две дочери были среди захваченных, рассказал, что в ходе нападения более 100 бандитов «стреляли со всех сторон».

«Они орудовали около трех часов, но никто не бросил им вызов», — добавил он.

Семь жителей и один мужчина, который был похищен, но затем освобожден, рассказали журналистам, что по меньшей мере 53 человека были уведены в плен, включая беременных женщин, младенцев и детей. По словам источников, некоторые жители уже получили запросы о выкупе от похитителей.

Нападавшие также забрали овец, коз и еду, добавили они.

В официальном заявлении полиции говорится, что всего были похищены 15 женщин, 10 из которых были освобождены целыми и невредимыми после перестрелки с полицией.

«Поисковые группы были отправлены … с целью спасения остальных», — сообщили в полиции.