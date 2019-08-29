Дзержинский район, Калужская область, , 14:45 — REGNUM

Двое мужчин погибли на пожаре в частном доме деревни Антоново, сообщил 29 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Михаил Самохин.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По предварительной информации, очаг возгорания был расположен в полуразрушенном доме на месте нахождения походной газовой плитки. «Проживавшие в сгоравшем доме мужчины освещали дом керосиновой лампой, готовили еду на походной газовой плитке и костре, злоупотребляли спиртным», — сказал Михаил Самохин.

Все обстоятельства происшествия, а также причина пожара и смерти людей устанавливаются, для этого следователем назначены экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.