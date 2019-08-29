Мадрид, 29 августа 2019, 15:17 — REGNUM
Сотрудники морской спасательной службы Испании 29 августа подобрали 208 мигрантов, находившихся в трех лодках в море Альборан. Об это сообщает Daily Mail со ссылкой на информацию агентства морской спасательной службы.
Мигранты были спасены в море к востоку от Гибралтарского пролива, на одном из самых распространенных маршрутов для прибытия нелегалов в страны ЕС из Северной Африки.
Отмечается, что мигранты доставлены в пункты временного размещения в Испании.