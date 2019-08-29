Ирбит, Свердловская область, , 14:02 — REGNUM

В Свердловской области экстренные службы и силовые ведомства не подтвердили информацию о взрыве гранаты в квартире одного из домов города Ирбита. Как сообщает издание «Новый день», сигнала о подобных инцидентах на территории региона не поступало.

В МЧС и полиции сообщили, что сигналов о взрыве не поступало. В свою очередь в городской больнице Ирбита сообщили, что граждан с характерными ранениями на лечение не поступало.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на очевидцев события о том, что якобы в одной из квартир дома в городе Ирбите взорвалась граната. Также со ссылкой на свидетелей чрезвычайного происшествия сообщалось, что пострадали три человека.