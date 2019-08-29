Варшава, , 13:58 — REGNUM

Как сообщила руководитель варшавского городского предприятия водоснабжения и канализации Рената Томусяк, в среду 28 августа на двух канализационных коллекторах, проходящих по дну реки Вислы, произошла авария. Об этом передаёт «Радио Польши».

Прорыв произошёл на коллекторах, перекачивающих нечистоты из левобережной части города в комплекс очистных сооружений «Чайка». В результате аварии в Вислу попадает 3 тысячи литров сточных вод в секунду. Причины аварии пока неизвестны, на ликвидацию её последствий может уйти несколько недель.

Как считает министр окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик, властям города в устранении аварии могла бы помочь армия.

«Исходя из своего опыта, я могу сказать, что, если авария очень серьезная и потребуется несколько недель на ликвидацию последствий, то можно попробовать установить временную трубу. Это реально. Армия обладает различными техническими возможностями. Я думаю, что в этой ситуации важна помощь. Я бы хотел, чтобы Варшава приняла решение и попросила о помощи», — сказал он.

Города севернее Варшавы, использующие воду из Вислы, рискуют остаться без водоснабжения. Мощности глубоководных скважин может не хватить. 29 августа в Плоцке, находящемся в угрожаемой зоне, проходит совещание антикризисного штаба, в котором принимает участие министр здравоохранения Лукаш Шумовский. Рассматривается вопрос о возможности так называемой «шоковой» очистки воды.