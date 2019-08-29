Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM

На Среднем Урале надзорные органы провели проверку общеобразовательных учебных учреждений перед началом нового учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено более 200 нарушений законодательства, по которым были приняты меры прокурорского реагирования. В частности возбуждено 23 административных дела, а в суды направлено 25 исков. Более того надзорные органы внесли 63 представления и 25 предостережений о недопустимости нарушения закона. Также сотрудники прокуратуры опротестовали 13 правовых актов.

Напомним, что в новом учебном году в Свердловской области приступят к работе более 2,6 тыс. учебных заведений, из которых 1031 — средние школы. В 2019—2020 учебном году в них будут учиться более полумиллиона учащихся, из которых 59 487 — первоклассники.