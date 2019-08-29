Красный Сулин, Ростовская область, , 13:51 — REGNUM

В Красном Сулине (Ростовская область) тлеет законсервированный полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО). Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.

В ведомстве сообщили, что сообщение о ЧП поступило утром 29 августа. К тушению огня приступили 26 человек и 14 единиц техники. Предельно допустимая концентрация химических элементов в воздухе в норме. В настоящее время площадь действующего очага тления уменьшилась до 200 квадратных метров.

ИА REGNUM отмечает, что это не первое возгорание на городской свалке, которая не эксплуатируется последние восемь месяцев. Жители посёлка 50 лет Октября пожаловались на едкий дым 12 августа.

Похожая ситуация наблюдалась в июле 2019 года в Каменске-Шахтинском. Около двух недель там тлела свалка. В пробах воздуха было обнаружено превышение диоксида серы, но местных жителей попросили не выходить на улицу и плотнее закрывать окна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области сутки горит свалка — жители жалуются на едкий дым