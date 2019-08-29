Сана, , 14:37 — REGNUM

«Атаке с воздуха» подверглись в Йемене правительственные войска, направлявшиеся в южный портовый город Аден для борьбы с хуситами. Об этом, как передает Associated Press, 29 августа сообщил йеменский полковник Мохаммед аль-Обама.

По словам высокопоставленного военного, в результате инцидента погибли по меньшей мере 30 военнослужащих.

Полковник Мохаммед аль-Обама добавил, что в воздушной атаке принимали участие самолеты коалиции Саудовской Аравии.

Нападение произошло на следующий день после того, как правительственные войска Йемена вернули себе контроль над Аденом, выбив из него хуситов, которые после тяжелых боев захватили его 10 августа.