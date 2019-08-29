Донецк, 29 августа 2019, 13:26 — REGNUM
В результате ночного боя под Горловкой трое военнослужащих народной милиции ДНР были взяты в плен членами украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 29 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Напомним, ранее группа украинских диверсантов напала на защитников Донбасса. Один человек погиб, второй получил тяжёлые ранения.
Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, у погибшего военнослужащего было отрезано одно ухо.
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