Донецк, , 13:26 — REGNUM

В результате ночного боя под Горловкой трое военнослужащих народной милиции ДНР были взяты в плен членами украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 29 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Нашей разведкой получены уточнённые данные о судьбе пропавших в ходе ночного боестолкновения военнослужащих Народной милиции ДНР. Так, по имеющейся у нас информации, наши защитники были захвачены в плен боевиками нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находятся в настоящее время на командном пункте нацистов в Новолуганском», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее группа украинских диверсантов напала на защитников Донбасса. Один человек погиб, второй получил тяжёлые ранения.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, у погибшего военнослужащего было отрезано одно ухо.

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