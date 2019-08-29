Томск, , 13:08 — REGNUM

Теплоходу с туристами, совершающему рейс Салехард — Новосибирск, пришлось на трое суток остановиться в Томске. Причина остановки — обмеление реки Оби.

До пункта назначения пассажиры будут добираться на автобусе, передаёт РИА «Томск». Уточняется, что на борту теплохода находились иностранные туристы — граждане Германии и Швейцарии.

По словам диспетчера томского речвокзала, обычно приезжающие туристы «посвящают Томску несколько часов и снова уходят в рейс», но на этот раз их планам было не суждено сбыться. В Новосибирск туристов вывезут автобусом.

Теплоход в настоящее время стоит у причала томского речного вокзала.

Как пояснил сотрудник «Томской судоходной компании» Василий Павлусь, уровень воды на перекатах лимитирован, с его осадкой теплоход не проходит на Оби:

«Идёт накопление (воды) на Обской ГЭС, там сбросы бывают в определённое время — они (экипаж теплохода) ждут этого».