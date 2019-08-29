Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM

Число случаев гибели людей на воде в Ростове-на-Дону возросло в 2019 году по сравнению с прошлым годом, сообщают 29 августа «Аргументы и Факты».

С начала купального сезона в 2019 году в водоемах Ростова-на-Дону утонуло восемь взрослых человек и двое детей. В прошлом же году за аналогичный период на воде погибло три взрослых человека.

Основные причины несчастных случаев — купание в нетрезвом состоянии и в неположенных местах, а также недосмотр за детьми со стороны взрослых.