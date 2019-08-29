Барнаул, , 13:04 — REGNUM

В Алтайском крае предъявлено обвинение кассиру одной из частных поликлиник. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском линейном управлении МВД России, в ходе следствия было установлено, что 29-летняя женщина в течение трех лет систематически присваивала денежные средства за оказание медицинских услуг. Кассир принимала разные суммы от пациентов, но в кассу вносила не все деньги. Чтобы недостатка не обнаружилась, работница оформляла фиктивный возврат средств пациентам.

«В общей сложности женщина похитила более 800 тысяч рублей, внесенных пациентами в кассу поликлиники», — отметили правоохранители.

Известно, что уголовное дело расследовали в соответствии с частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения, а равно в крупном размере»).

Напомним, в апреле 2019 года к шести месяцам исправительных работ была приговорена жительница Республики Алтай, которая будучи санитаркой одного из отделений БУЗ РА «Республиканская больница», тайно похитила у 80-летней пациентки денежные средства в сумме 71 тыс. рублей.