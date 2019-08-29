Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:57 — REGNUM

В Верхней Пышме возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, которого подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло днём 27 августа в отделе по вопросам миграции межмуниципального отдела полиции Верхней Пышмы. Нарушивший режим пребывания на территории России иностранный гражданин предложил сотруднику полиции за 11 тыс. рублей не составлять протокол об административном правонарушении. Сотрудник полиции от взятки отказался, а мужчина был задержан оперативниками ОБЭП.

Отметим, что санкции за данный состав преступления предполагают штраф до полутора миллиона рублей.