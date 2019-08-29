Пемба, Мозамбик, , 13:04 — REGNUM

В северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду пять человек, включая четырех рыбаков, были обезглавлены лицами, предположительно состоящими в рядах боевиков-исламистов. Об этом сообщает местное информационное агентство Carta de Mocambique.

По данным журналистов, четверо рыбаков из деревни Накотуко в округе Макомия 27 августа возвращались домой, когда на них напали неизвестные. Пятая жертва, как сообщается, была поймана боевиками возле деревни Симболонго в том же районе.

Отмечается, что местные боевики терроризируют некоторые районы богатого газом Кабу-Дельгаду с 2017 года. Считается, что они выручают миллионы долларов с продажи древесины и рубинов.