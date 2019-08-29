Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM

Житель Ростовской области задержан по подозрению в организации вывоза угля и лома черных металлов из России в Грецию и Турцию. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

«Заключив с помощью созданных им подставных фирм контракты с австрийской компанией, предприниматель неоднократно вывозил через ростовский порт ресурсы, подавая в таможенные органы недостоверные сведения о стоимости товара, что повлекло неуплату таможенных платежей в размере более 25 млн рублей», — уточняет ведомство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по трём статьям УК РФ — ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов», ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».

Расследование уголовного дела продолжается.