Чита, , 12:47 — REGNUM

Для жителей Забайкалья, оставшихся без крова во время масштабных природных пожаров, случившихся весной 2019 года, приобретается 118 квартир и строится пять домов. Подробности о ходе выполнения поручений российского президента Владимира Путина сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Новое жильё для зщабайкальцев, пострадавших от масштабных пожаров Правительство Забайкальского края

Более 80% семей пострадавших уже зарегистрировали право собственности на новые квартиры и дома. Среди них семья Цыренжаповых из села Усть-Ималка Ононского района, потерявшая в огне пожара все документы. Теперь супруги стали жителями Читы.

Забайкальский край. Новый дом для погорельцев Правительство Забайкальского края

«Из общего списка семей около 30% сделали выбор в пользу районов, остальные предпочли переехать в город. Первая часть жилья будет предоставлена до 5 сентября, остальное будет передано до 15 сентября», — пояснил руководитель ситуационного центра Забайкальского края Евгений Корнев.

Также свое жилье получила семья Шестаковых из села Унда Балейского района. Они уже обустроились в новом доме в селе Смоленка Читинского района.

«Дом хороший, благоустроенный. Занимаемся огородом, дрова уже привезли. Есть возможность выйти и собрать грибы недалеко от дома», — поделилась Юлия Шестакова.

Напомним, что ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае ведется планомерно и в максимально короткие сроки. Восстановить все объекты инфраструктуры, жильё, чабанские стоянки необходимо до 15 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары в Забайкальском крае начались с 19 апреля 2019 года, после того, как регион накрыло шквалистым ветром с порывами до 30 метров в секунду. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек. Также известно о более 10 пострадавших. Российский президент Владимир Путин распорядился как можно быстрее восстановить сгоревшие в огне жильё, чабанские стоянки и осуществить выплаты компенсаций пострадавшим.

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