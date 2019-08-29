Волгоград, , 12:42 — REGNUM

За период с 1 апреля по 27 августа 2019 года в Волгоградской области зарегистрировано 56 случаев отравлений не ядовитыми грибами. Количество пострадавших составляет 77 человек, в том числе девять детей. Такие данные опубликовала 29 августа пресс-служба регионального Роспортебнадзора.

Специалисты выяснили, что люди отравились жареными и консервированными грибами домашнего приготовления, как собранными самостоятельно, так и приобретёнными на стихийных рынках. В число «отравителей» вошли грузди, волнушки, маслята, дубовики, моховики, белый гриб, белый польский гриб и подосиновики. Эпидемиологи напоминают, что грибы, растущие вблизи дорог, автомагистралей, промышленных предприятий, заводов могут быть опасны для здоровья. А незнакомые грибы вообще лучше не трогать.

«Отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. При этом дети и люди преклонного возраста с ослабленным здоровьем переносят отравления грибами наиболее тяжело. Также взрослым необходимо знать и помнить, что кормить любыми грибами детей до 14 лет не рекомендуется, так как в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания», — предостерегли в Роспотребнадзоре.