Ричмонд , США, , 16:47 — REGNUM

20-летний гражданин США Яхшуа Хилл признан виновным в гибели собаки породы питбуль и приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет без права на досрочное освобождение. Такое решение принял суд в Ричмонде (штат Вирджиния). Об этом 29 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

Тюрьма (cc) AlexVan

По данным сотрудников правоохранительных органов, шокирующий случай произошел в феврале текущего года в местном парке. Обгоревшую собаку обнаружили зоозащитники, которые забрали ее в приют и попытались спасти. Однако собака умерла через несколько дней.

Хилл частично признал свою вину в гибели животного.