Йошкар-Ола, , 12:34 — REGNUM

В Йошкар-Оле перед судом предстанет 44-летний предприниматель, которого обвинили в даче через посредника 1 млн рублей взятки за отказ от аукциона. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

По данным следствия, речь идёт об аукционе по ремонте и содержании дороги с начальной ценой контракта более 136 млн рублей. Извещение о проведении конкурса было размещено в мае 2019 года. Следствие полагает, что представитель коммерческой организации через посредника предложил должностному лицу руководства акционерного общества, занимающимся дорожным ремонтом, 1 млн рублей взятки. Средства предназначалось, по версии следствия, за отказ от победы в аукционе.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере»). Дело направлено в суд.

Отметим, что ранее в Йошкар-Оле вынесен приговор 33-летнему жителю Чувашии, который обвинялся в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий. Следствием установлено, что в декабре 2018 года между марийской исправительной колонией № 4 и частной компанией из Чувашии был заключён контракт на поставку 32,7 тонн угля на сумму 150 тысяч рублей. По версии управления, когда выяснилось, что уголь поставлен в меньшем объёме, то поставщик предложил 20 тыс. рублей взятки. Злоумышленнику назначено два года лишения свободы в колонии общего режима.