с. Нижняя Шахтама, , 12:32 — REGNUM

Забайкальские власти буквально за сутки сняли угрозу подтопления нескольких населённых пунктов Шелопугинского района, где накануне, 28 августа, размыло насыпь неэксплуатируемого котлована. Такой вывод можно сделать из сообщения губернаторской пресс-службы, распространённого сегодня, 29 августа.

Место ЧС, где была угроза подтопления нескольких населённых пунктов Шелопугинского района Забайкалья Правительство Забайкальского края

Как пояснил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Олег Некрасов, на данный момент техника КГСАУ «Забайкаллесхоз» и администрации района ещё работает. Поставлена задача провести разведку и оборудовать временную дорогу.

Техника и рабочие, устранявшие угрозу подтопления нескольких населённых пунктов Шелопугинского района Забайкалья Правительство Забайкальского края

«По состоянию на 14:00 местного времени в районе ликвидации ЧП обеспечен проезд для легковых автомобилей, к концу дня проезд будет обеспечен для большегрузной техники», — отмечается в официальном сообщении забайкальских чиновников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 августа, в связи с угрозой подтопления в Шелопугинском районена место происшествия по поручению главы региона Александра Осиповасрочно выехал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.Оказалось, что недалеко от села Нижняя Шахтама из-за сильных дождей размыло насыпь неэксплуатируемого котлована, существовала угроза подтопления приусадебных участков в Банщиково, Малышево, Тергени и Шелопугино. Всего для контроля ситуации было привлечено более 100 человек и около 20 единиц техники.

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