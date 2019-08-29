Брянск, , 12:30 — REGNUM

Двух иностранцев задержали в пограничной зоне Суземского района Брянской области в июле 2019 года. Они пытались пешком перейти российско-украинский участок Государственной границы. У мужчин отсутствовали необходимые документы, и их действия признали незаконными, сообщили 29 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пограничники задержали мужчин 1992 и 1976 года рождения. По версии следствия, о пересечении границы они договорились заранее. Иностранцы не имели действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию. Попытка перехода смежных государств обернулась для них уголовным делом.

Расследование проводили сотрудники регионального УФСБ. Нелегальным мигрантам грозит до шести лет лишения свободы.